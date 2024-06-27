Trabzonspor, Emirhan İlkhan için görüşmelere başladı

Trabzonspor, 20 yaşındaki orta saha Emirhan İlkhan'ın transferi için Torino ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; torinofc.it/
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Trabzonspor, Emirhan İlkhan için görüşmelere başladı
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27 Haziran 2024 12:29
Son güncelleme 27 Haziran 2024 13:06

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Kadrosunu Ozan Tufan, Borna Barisic, Anthony Nwakaeme, David Lundstram, Denis Dragus ve Cihan Çanak ile güçlendiren Trabzonspor, bir transferi daha bitirmek istiyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de kiralık forma giyen 20 yaşındaki orta saha Emirhan İlkhan transferi için kulübü Torino ile görüşmelere başladı.

İtalyan ekibi, Emirhan'ın transferinden yaklaşık 3 milyon euro'luk gelir bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Süper Lig'de Başakşehir'de geçiren Emirhan, İstanbul ekibiyle 30 maça çıktı. Toplam bin 59 dakika sahada kalan Emirhan 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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