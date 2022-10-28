Trabzonspor deplasmanda kazanamıyor!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet hasretine son veremedi.
Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.
Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
İkinci sıradaki yerini koruyamadı
Kızılyıldız deplasmanında mağlup olan Trabzonspor, grupta ikinci sıradaki yerini koruyamadı.
Bordo-mavililer, 6 puanda kalarak 3. sıraya gerilirken Ferencvaros deplasmanından beraberlikle dönen Fransa temsilcisi Monaco puanını 7'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.
Ferencvaros 10 puanla ilk sıradaki yerini korurken Kızılyıldız ise 6 puanla dördüncü sırada haftayı kapadı.
Trabzonspor'un son 9 deplasman karşılaşması
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 9 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:
Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.
Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
İkinci sıradaki yerini koruyamadı
Kızılyıldız deplasmanında mağlup olan Trabzonspor, grupta ikinci sıradaki yerini koruyamadı.
Bordo-mavililer, 6 puanda kalarak 3. sıraya gerilirken Ferencvaros deplasmanından beraberlikle dönen Fransa temsilcisi Monaco puanını 7'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.
Ferencvaros 10 puanla ilk sıradaki yerini korurken Kızılyıldız ise 6 puanla dördüncü sırada haftayı kapadı.
Trabzonspor'un son 9 deplasman karşılaşması
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 9 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Maç
|Sonuç
|2022-2023
|UEFA Avrupa Ligi
|Kızılyıldız-Trabzonspor
|2 - 1
|2022-2023
|UEFA Avrupa Ligi
|Monaco-Trabzonspor
|3 - 1
|2022-2023
|UEFA Avrupa Ligi
|Ferencvaros-Trabzonspor
|3 - 2
|2022-2023
|Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off
|Kopenhag-Trabzonspor
|2 - 1
|2021-2022
|UEFAKonferans Ligi 3. eleme
|Molde-Trabzonspor
|1 - 1
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Roma-Trabzonspor
|3 - 0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Getafe-Trabzonspor
|1 - 0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Krasnodar-Trabzonspor
|3 - 1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Basel-Trabzonspor
|2 - 0
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