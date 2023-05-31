Trabzonspor'dan transfer için anlaşma!

Trabzonspor, Panathinaikos'tan orta saha Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'dan transfer için anlaşma!
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31 Mayıs 2023 17:23
Nenad Bjelica önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ilk transferini Yunanistan'dan yapmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Panathinaikos forması giyen Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı.

29 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek transfer işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

Panathinaikos forması altında bu sezon 36 maça çıkan Kourbelis, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Yunanistan ekibi ile sözleşmesinin sonuna gelen 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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