Trabzonspor'dan Suudi Arabistan'a gitti

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi bir ayrılık gerçekleşti.



Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon, bordo-mavililerden Flavio'nun bir sezonluğuna kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı. Bordo-mavililer de transfer için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.



Brezilyalı futbolcu Flavio, geçen sezon da Giresunspor'a kiralk olarak gitmişti.



26 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.





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