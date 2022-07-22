Trabzonspor'dan Suudi Arabistan'a gitti

Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, Trabzonspor'dan Flavio'nun bir sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan Suudi Arabistan'a gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2022 23:03
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi bir ayrılık gerçekleşti.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon, bordo-mavililerden Flavio'nun bir sezonluğuna kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı. Bordo-mavililer de transfer için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Brezilyalı futbolcu Flavio, geçen sezon da Giresunspor'a kiralk olarak gitmişti.

26 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ