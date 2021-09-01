Trabzonspor'dan Mert Müldür hamlesi

Süper Lig'e ilk maçını kazanarak iyi bir giriş yapan Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

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Trabzonspor'dan Mert Müldür hamlesi
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01 Eylül 2021 09:06
Trabzonspor sessiz sedasız Mert Müldür'ün transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sassuolo'nun Dortmund'dan Toljan'ı transfer edip sağ kanadı ABD asıllı oyuncuya teslim etmesinden sonra milli takımın genç yıldızı kenara itilmişti. Stoper oynama özelliğinin yanı sıra sağ kanadı da mükemmel şekilde kullanması Abdullah Avcı'nın dikkatini çekti.

Bruno Peres'in sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Avcı'nın, Mert Müldür için Sassuolo'ya teklif yapılmasını istediği öğrenildi. Zaman zaman stoperde de kullanabileceği için Avcı'nın Mert Müldür'de ısrarcı olduğu bildirildi.

TRABZONSPOR'UN PLANI BELLİ OLDU!

Trabzonspor'un Sassuolo ile Mert için temas kurduğu ancak 1 Eylül'den sonra transfer sezonunun kapanmasının ardından girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.

Trabzonspor, o tarihte Avrupa'da transfer sezonunun biteceği, ancak Türkiye'de devam edeceği için İtalyan kulübünü sıkıştırmayı planlıyor. Mert Müldür'den para kazanmanın hesdaplarını yapan Sassuolo böylece bordo-mavililerin teklifine yaklaşmak zorunda kalacak.


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