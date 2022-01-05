Trabzonspor'dan Marcelo'ya teklif!

Kadrosuna bir sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor kulübü, dikkat çeken transfer girişiminde bulundu.



61 Saat'in haberi göre; Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.



"TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYORUZ"



Oyuncu cephesi, tekliften memnuniyet duyduklarını dile getirerek Trabzonspor kulübüne dönüş yaptı. Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor'a "Şimdilik Türkiye'yi düşünmüyoruz. Sezon sonu görüşebiliriz" cevabını verdiği öğrenildi.



Trabzonspor'un oyuncuya 2,5 Milyon Euro seviyelerinde bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.





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