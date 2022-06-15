TELLO İÇİN GÖRÜŞME

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'da sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Real Betis'li Cristian Tello'yu gündemine alan Bordo-Mavililer'de yeni bir isim daha gündeme geldi.Karadeniz ekibi, Real Betis'li stoperiçin düğmeye bastı. Espanyol altyapısından Barcelona'ya geçen Bartra, uzun yıllar Barcelona'nın formasını terletti. 2016'da 8 milyon Euro bedelle Borissa Dortmund'a transfer olan İspanyol stoper, 2018'de 10.5 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tuttu. Kulübü ile bir senelik sözleşmesi kalan yıldız oyuncu bu sezon takımı ile 32 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli savunmacı Karadeniz ekibine sıcak bakıyor.Fırtına'nın uzun süredir hedefleri arasında yer alan Tello'yla ilgili de girişimler devam ediyor. Bordo- Mavililer, oyuncunun menaceriyle bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek. Karadeniz ekibinin hedefinde olan Tello ile Başakşehir'in de yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.