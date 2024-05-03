Trabzonspor'dan gurbetçi atağı: Cihan ve Can

Abdülkadir Ömür'ü devre arasında satan Trabzonspor'da, kiralık isimlerden Berat Özdemir'in takımda devam etmesi zor gözüküyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, kadrodaki yerli havuzunun mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.
Özellikle Avrupa'daki gurbetçi oyuncular üzerinden ilerlenirken, listedeki öncelikli oyuncular; Cihan Çanak ve Can Bozdoğan... Ümit Milli Takım'ın formasını terleten 19 yaşındaki Cihan, hem kanatta hem de 10 numarada görev yapıyor. Standard Liege'de oynayan Cihan, aslen Trabzonlu ve kulübünde de 61 numarayı giyiyor.
BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI
Trabzonspor, sonraki satış potansiyelini de yüksek gördüğü için bu oyuncuyu mutlaka takıma kazandırmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği diğer bir futbolcu da Can Bozdoğan... Daha önce Beşiktaş'ta kiralık forma giyen 23 yaşındaki, şu anda Utrecht'te.
CİHAN BİR ADIM ÖNDE
Avcı, Berat Özdemir'in yerine Can'ı düşünüyor. Orta sahanın merkezinde görev yapan Can, bu sezon Hollanda Ligi'nde 28 maçta 3 gol atarken, 1 asist yaptı. Her iki isim konusunda da kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Bonservis açısından Cihan Çanak'ın transferi daha maliyetli gözükse de, ciddi uğraş söz konusu.
Özellikle Avrupa'daki gurbetçi oyuncular üzerinden ilerlenirken, listedeki öncelikli oyuncular; Cihan Çanak ve Can Bozdoğan... Ümit Milli Takım'ın formasını terleten 19 yaşındaki Cihan, hem kanatta hem de 10 numarada görev yapıyor. Standard Liege'de oynayan Cihan, aslen Trabzonlu ve kulübünde de 61 numarayı giyiyor.
BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI
Trabzonspor, sonraki satış potansiyelini de yüksek gördüğü için bu oyuncuyu mutlaka takıma kazandırmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği diğer bir futbolcu da Can Bozdoğan... Daha önce Beşiktaş'ta kiralık forma giyen 23 yaşındaki, şu anda Utrecht'te.
CİHAN BİR ADIM ÖNDE
Avcı, Berat Özdemir'in yerine Can'ı düşünüyor. Orta sahanın merkezinde görev yapan Can, bu sezon Hollanda Ligi'nde 28 maçta 3 gol atarken, 1 asist yaptı. Her iki isim konusunda da kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Bonservis açısından Cihan Çanak'ın transferi daha maliyetli gözükse de, ciddi uğraş söz konusu.
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