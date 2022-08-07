Trabzonspor, Roma'dan ayrılma ihtimali bulunan forvet oyuncusu Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
İTALYAN KULÜPLERİ DE PEŞİNDE
Oyuncu için birçok İtalyan kulübü de Roma'ya teklif yaptı.
5 GOL, 6 ASİST
Geçen sezon Roma formasıyla toplam 40 resmi maça çıkan Shomurodov, 5 gol attı, 6 da asist yaptı.
İTALYAN KULÜPLERİ DE PEŞİNDE
Oyuncu için birçok İtalyan kulübü de Roma'ya teklif yaptı.
5 GOL, 6 ASİST
Geçen sezon Roma formasıyla toplam 40 resmi maça çıkan Shomurodov, 5 gol attı, 6 da asist yaptı.