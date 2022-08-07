Trabzonspor, Roma'dan ayrılma ihtimali bulunan forvet oyuncusu Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.Oyuncu için birçok İtalyan kulübü de Roma'ya teklif yaptı.Geçen sezon Roma formasıyla toplam 40 resmi maça çıkan Shomurodov, 5 gol attı, 6 da asist yaptı.