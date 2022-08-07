Trabzonspor'dan Eldor Shomurodov atağı!

Trabzonspor, Roma'dan ayrılma ihtimali bulunan forvet oyuncusu Eldor Shomurodov'u kiralık olarak transfer etmek için görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan Eldor Shomurodov atağı!
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07 Ağustos 2022 15:11
Trabzonspor, Roma'dan ayrılma ihtimali bulunan forvet oyuncusu Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

İTALYAN KULÜPLERİ DE PEŞİNDE

Oyuncu için birçok İtalyan kulübü de Roma'ya teklif yaptı. 

5 GOL, 6 ASİST

Geçen sezon Roma formasıyla toplam 40 resmi maça çıkan Shomurodov, 5 gol attı, 6 da asist yaptı.  

 
 

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