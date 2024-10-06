Trabzonspor'da zorlu fikstür

Trabzonspor, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezonki 7. lig maçında 6. beraberliğini alırken, dış sahada siftah yapma fırsatını da kaçırdı.
Milli araya moralsiz giren Trabzonspor, ara sonrası zorlu bir fikstüre girecek.
Trabzonspor, milli aradan sonra ligde sırasıyla Başakşehir, Göztepe (d), Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor (d) ile karşılaşacak.
Milli araya moralsiz giren Trabzonspor, ara sonrası zorlu bir fikstüre girecek.
Trabzonspor, milli aradan sonra ligde sırasıyla Başakşehir, Göztepe (d), Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor (d) ile karşılaşacak.