Trabzonspor'da zorlu fikstür

Trabzonspor, milli ara sonrası ligde zorlu bir fikstüre girecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da zorlu fikstür
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06 Ekim 2024 13:06
Trabzonspor, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezonki 7. lig maçında 6. beraberliğini alırken, dış sahada siftah yapma fırsatını da kaçırdı.

Milli araya moralsiz giren Trabzonspor, ara sonrası zorlu bir fikstüre girecek.

Trabzonspor, milli aradan sonra ligde sırasıyla Başakşehir, Göztepe (d), Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor (d) ile karşılaşacak.

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