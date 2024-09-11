Trabzonspor'da varsa yoksa Alan Lescano

Trabzonspor, Arjantin'in Argentinos Juniors Kulübü'nde forma giyen 22 yaşındaki Alan Lescano'ya odaklandı.
Arjantinli futbolcu için resmi teklif yapan Trabzonspor, oyuncunun bonservis bedeli konusunda kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.
Argentinos Juniors'ın Lescano için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. 8 numara pozisyonunda oynayan başarılı oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş de onay verdi.
Arjantinli futbolcu için resmi teklif yapan Trabzonspor, oyuncunun bonservis bedeli konusunda kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.
Argentinos Juniors'ın Lescano için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. 8 numara pozisyonunda oynayan başarılı oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş de onay verdi.