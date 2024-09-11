Trabzonspor'da varsa yoksa Alan Lescano

Trabzonspor, Arjantin'in Argentinos Juniors Kulübü'nde forma giyen 22 yaşındaki Alan Lescano'ya odaklandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da varsa yoksa Alan Lescano
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11 Eylül 2024 12:09
Trabzonspor, Arjantin'in Argentinos Juniors Kulübü'nde forma giyen 22 yaşındaki Alan Lescano'ya odaklandı.

Arjantinli futbolcu için resmi teklif yapan Trabzonspor, oyuncunun bonservis bedeli konusunda kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Argentinos Juniors'ın Lescano için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. 8 numara pozisyonunda oynayan başarılı oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş de onay verdi.



 
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