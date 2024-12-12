Alpi 26-11-5 yaptı, Rockets NBA Kupası yarı finaline çıktı!

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 26 sayı 11 ribaund ve 5 asistlik performansıyla Golden State Warriors'ı 91-90 yenerek NBA Kupası yarı finallerine yükseldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Alpi 26-11-5 yaptı, Rockets NBA Kupası yarı finaline çıktı!
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12 Aralık 2024 09:55
Son güncelleme 12 Aralık 2024 10:12
Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 26 sayı, 11 ribaund ve 5 asistlik performansıyla Golden State Warriors'ı 91-90 mağlup ederek, Las Vegas'ta oynanacak NBA Kupası yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Jalen Green'in bitime 3,5 saniye kala iki serbest atış isabeti bulmasıyla Houston, Warriors'a karşı 15 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 20 Şubat 2020'den bu yana ekibe karşı ilk galibiyetini aldı.

Jabari Smith Jr. 15 sayı kaydederken, Green 12 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, Amen Thompson ise 10 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

Rockets, Salı gecesi diğer Batı çeyrek final maçında Dallas Mavericks'i yenen Oklahoma City Thunder ile bu Cumartesi günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Warriors ise Pazar günü Mavericks'e karşı oynayacağı karşılaşmayla normal sezon maçlarına geri dönecek.

Gecenin diğer sonuçları:

Hawks 108-100 Knicks 

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