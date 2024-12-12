Arsenal, sahasında hata yapmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında Arsenal, sahasında Monaco'yu 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal, sahasında hata yapmadı
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12 Aralık 2024 00:52
Son güncelleme 12 Aralık 2024 01:06
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında Arsenal, Monaco'yu konuk etti. Emirates Stadyumu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 34 ve 78'de Bukayo Saka ile 88'de Kai Havertz kaydetti.

Arsenal, bu galibiyetin ardından son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 13 yaptı. Monaco, 10 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Dinamo. Zagreb'i konuk edecek. Monaco, Aston Villa'yı ağırlayacak.
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