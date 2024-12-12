New York Knicks yıldızı Karl-Anthony Towns, kişisel anlamda yıllar içinde gösterdiği gelişime değinerek, "bir çocuktan, adama" dönüştüğünü söyledi.



Towns, Minnesota Timberwolves'taki döneminden Knicks'teki kariyerinin bu aşamasına kadar olan olgunlaşma sürecinden şu sözlerle bahsetti:



"Yaş aldığınızda, olaylara farklı bir mercekten bakıyorsunuz. Hayat ve yaşadığım tecrübeler bana çok şey öğretti. Bu yaşta ve bu olgunluk seviyesinde olarak, artık hayata belli bir anlayışla yaklaşıyorum. O zamanlar bir çocuktum. Artık koca adam oldum.



Memleketime dönmek, MSG'de oynamak ve beraberinde gelen her şey, bu süreci çok daha kolay ve anlaşılır hale getirdi."



29 yaşındaki Towns, yeni takımıyla birlikte sezona çok iyi başladı ve maç başına 25,1 sayı, 13,3 ribaund, 3,1 asist, 0,8 top çalma ve 1,0 blok ortalamaları kaydetti.



