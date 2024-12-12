2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli olacak

Türkiye'nin 2. torbadan katılacağı çekilişte, toplam 54 ülke 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı olmak üzere 12 gruba ayrılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli olacak
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12 Aralık 2024 13:04
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimi cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 2. torbada yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başlayacak.

Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak.

Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

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