Galatasaray teklife hazırlanıyor: Davide Calabria

Elias Jelert'in yetersiz performansı nedeniyle sağ beke takviye yapmak isteyen Galatasaray, Milan'ın kaptanı Davide Calabria'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray teklife hazırlanıyor: Davide Calabria
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12 Aralık 2024 09:36
Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerle puan farkını 6'ya çıkardı. Bu mücadele ardından Galatasaray, odağını transfere çevirdi.

DEVRE ARASI CALABRIA HAMLESİ

Elias Jelert'in yetersiz performansı nedeniyle sağ beke takviye yapmak isteyen Cimbom, Milan'ın kaptanı Davide Calabria'yı gündemine aldı.

İtalyan ekibinde istediği forma süresini alamayan Calabria, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı ekip, devre arasında Milan'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY AVANTAJLI

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Roma'nın da ilgilendiği Calabria transferinde, Roma ile Milan arasındaki çekişmelerden dolayı transferde Galatasaray'ın daha avantajlı olduğu belirtildi.

Milan'ın altyapısından çıkan ve kariyerine kırmızı-siyahlı forma hariç başka takıma gitmeyen Calabria, toplamda 316 maça çıkarken bu müsabakalarda 15 gol ve 22 asist yaptı.

Bu sezon 8 maça çıkan 28 yaşındaki sağ bek, 1 gol atabildi.

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