TOFAŞ, deplasmanda hata yapmadı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ikinci maçında TOFAŞ, Portekiz'in Porto takımını deplasmanda 95-87 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, deplasmanda hata yapmadı
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12 Aralık 2024 02:07
FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ikinci maçında TOFAŞ, Portekiz'in Porto takımını deplasmanda 95-87 yendi.

Dragao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-20 önde tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 58-39 üstün gitti. İkinci yarıda farkı indiren Porto karşısında TOFAŞ, son çeyreğe 78-62 önde girdi. Ev sahibi ekip son bölümde farkı azaltsa da TOFAŞ, maçı 95-87 kazanarak grupta 2'de 2 yaptı.

Başantrenör Orhun Ene'nin çalıştırdığı TOFAŞ, bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 17. maçı da galibiyetle tamamladı.

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