TOFAŞ, deplasmanda hata yapmadı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ikinci maçında TOFAŞ, Portekiz'in Porto takımını deplasmanda 95-87 yendi.



Dragao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-20 önde tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 58-39 üstün gitti. İkinci yarıda farkı indiren Porto karşısında TOFAŞ, son çeyreğe 78-62 önde girdi. Ev sahibi ekip son bölümde farkı azaltsa da TOFAŞ, maçı 95-87 kazanarak grupta 2'de 2 yaptı.



Başantrenör Orhun Ene'nin çalıştırdığı TOFAŞ, bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 17. maçı da galibiyetle tamamladı.



