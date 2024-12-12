Hatayspor'da taraftar grubu liderleri bir araya geldi

Hatayspor'un taraftar gruplarının liderleri, Hatayspor Yönetim Kurulu Üyesi Abdulgani Doğruca'nın önderliğinde bir araya gelerek toplantı yaptı.

Haber; DHA - AA, Fotoğraf; DHA
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Hatayspor'da taraftar grubu liderleri bir araya geldi
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12 Aralık 2024 14:52
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un taraftar gruplarının liderleri, Hatayspor Yönetim Kurulu Üyesi Abdulgani Doğruca'nın önderliğinde bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

İstişare toplantısı, Hatayspor'un Göztepe ve Adana Demirspor karşılaşmaları öncesinde düzenlendi. Taraftar grupları, takımlarına daha fazla destek vermek, maçların atmosferini güçlendirmek ve kulübün geleceğine katkı sağlamak amacıyla bir dizi fikir alışverişinde bulundu.

'TEK HEDEF HATAYSPOR'UN BAŞARISI'

Abdulgani Doğruca, toplantının açılışında taraftarların takım için çok önemli bir güç olduğunu vurgulayarak, Hatayspor'un başarıya giden yolda taraftar desteğinin kritik rol oynadığını belirtti. Doğruca, taraftarların daha organize ve güçlü bir şekilde takımına sahip çıkmasının, kulübün moral kaynağı olacağına inandığını ifade etti. Hatayspor'un hedeflerine ulaşabilmesi için taraftarların desteğinin yanı sıra kulüp yönetimi ve taraftarlar arasındaki iş birliğinin de artırılması gerektiğine dikkat çekildi. 

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