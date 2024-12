13 yaşındaki karateci Mehmet, 4 yılda 20 madalya kazandı

Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek 13 yaşındaki karateci Mehmet Taş, 4 yılda 20 madalya kazandı.



Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında başladığı karatede kendini geliştiren Mehmet, bölge şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları ve uluslararası şampiyonalarda 20 madalya almayı başardı.



İstanbul'da yarın başlayacak 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda kürsüde yer alarak madalya sayısını artırmayı hedefleyen Mehmet Taş, AA muhabirine, karateyi çok sevdiğini her zaman daha iyi derecelere imza atmak için çalıştığını söyledi.



Karatede adından söz ettirmek istediğini anlatan Mehmet, "34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na da çok iyi hazırlandım. Şampiyonluk hedefliyorum. Dünya şampiyonalarında da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bunun için her zaman çok çalışıyorum." dedi.



Antrenör Alperen Çitak da sporcusunun çok azimli ve hırslı olduğunu dile getirdi.



Çitak, şampiyonada sporcusunun başarılı sonuçlar alacağını aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:



"Türkiye şampiyonasında kendisi gösteren Mehmet Taş 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Orada güzel mücadele gösterip başarılı olacağına inanıyoruz. Sporcuma güveniyorum. Her zaman adından söz ettirmeye başarılı sonuçlar almaya devam edecek. Karateye başarılı, azimli, hırslı sporcular kazandırmaya devam edeceğiz."