ÇBK Mersin, Perfumerias Avenida 2 farkla geçti

FIBA Kadınlar Eurocup ikinci turunda ÇBK Mersin, E Grubu ilk maçında Perfumerias Avenida'ya konuk oldu.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunda ÇBK Mersin, E Grubu ilk maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini deplasmanda 75-73 yendi.
Salamanca kentindeki Würzburg Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 26-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğü eline geçiren ÇBK Mersin, soyunma odasına 47-46 üstün gitti.
Savunmaların ön plana çıktığı üçüncü çeyrek sonunda Mersin ekibi, 58-57 üstünlük kurdu. Son çeyrekte de daha az hata yapan ÇBK Mersin, maçı 75-73 kazanarak ikinci tura galibiyetle başladı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunda ÇBK Mersin, E Grubu ilk maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini deplasmanda 75-73 yendi.
Salamanca kentindeki Würzburg Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 26-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğü eline geçiren ÇBK Mersin, soyunma odasına 47-46 üstün gitti.
Savunmaların ön plana çıktığı üçüncü çeyrek sonunda Mersin ekibi, 58-57 üstünlük kurdu. Son çeyrekte de daha az hata yapan ÇBK Mersin, maçı 75-73 kazanarak ikinci tura galibiyetle başladı.