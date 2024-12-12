ÇBK Mersin, Perfumerias Avenida 2 farkla geçti

FIBA Kadınlar Eurocup ikinci turunda ÇBK Mersin, E Grubu ilk maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini deplasmanda 75-73 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin, Perfumerias Avenida 2 farkla geçti
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12 Aralık 2024 02:04
Son güncelleme 12 Aralık 2024 02:07
FIBA Kadınlar Eurocup ikinci turunda ÇBK Mersin, E Grubu ilk maçında Perfumerias Avenida'ya konuk oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunda ÇBK Mersin, E Grubu ilk maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini deplasmanda 75-73 yendi.

Salamanca kentindeki Würzburg Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 26-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğü eline geçiren ÇBK Mersin, soyunma odasına 47-46 üstün gitti.

Savunmaların ön plana çıktığı üçüncü çeyrek sonunda Mersin ekibi, 58-57 üstünlük kurdu. Son çeyrekte de daha az hata yapan ÇBK Mersin, maçı 75-73 kazanarak ikinci tura galibiyetle başladı.

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