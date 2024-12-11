Mourinho: 'Samet'i korumam gerekiyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Ligdeki Başakşehir karşılaşması sorulan Portekizli teknik adam, bu maçta Samet Akaydin'in oynamayacağını söyledi.
Portekizli teknik adam, "Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu, takımı ve atmosferi korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım." dedi.
NE OLDU?
Athletic Bilbao karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Samet Akaydin, gole neden olan hatasının ardından taraftarların tepkisini çekmişti.
Fenerbahçe, ligde pazar günü sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Ligdeki Başakşehir karşılaşması sorulan Portekizli teknik adam, bu maçta Samet Akaydin'in oynamayacağını söyledi.
Portekizli teknik adam, "Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu, takımı ve atmosferi korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım." dedi.
NE OLDU?
Athletic Bilbao karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Samet Akaydin, gole neden olan hatasının ardından taraftarların tepkisini çekmişti.
Fenerbahçe, ligde pazar günü sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.