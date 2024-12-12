Barcelona, Nuri Şahin'i üzdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Nuri Şahin'i üzdü!
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12 Aralık 2024 00:57
Son güncelleme 12 Aralık 2024 01:05
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi Barcelona, 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken ikinci yarı adeta gol yağmuruna sahne oldu.

Barcelona, 52. dakikada Raphinha ile öne geçti. Borussia Dortmund, bu gole 60. dakikada Sehrou Guirassy'nin penaltıdan attığı golle cevap verdi. Barcelona, Ferran Torres'in 75. dakikada attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Dortmund'da ilk golü atan Guirassy, 78'de skoru 2-2'ye getirdi. Barcelona, Ferran Torres'in 85'te attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcelona, 15 puana yükseldi. Borussia Dortmund, 12 puanda kaldı.

Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Barcelona ise bu kez Benfica deplasmanına konuk olacak.

NURİ ŞAHİN YİNE İSPANYOLLARA KAYBETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini Real Madrid deplasmanında alan Dortmund, ikinci yenilgisini yine bir İspanyol ekibinden aldı. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, bu sezon evindeki ilk yenilgisini de Barcelona maçıyla aldı.

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