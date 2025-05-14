14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-112'
14 Mayıs
Alaves-Valencia
0-0DA
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0DA
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
22:30
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
21:00
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
21:00
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
21:00
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
21:00
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
21:00
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
21:00
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
21:00
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
21:00
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
21:00

Trabzonspor'da Uğurcan gelişmesi!

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, ısınma hareketleri sırasında sorun yaşamasının ardından soyunma odasına gitti. Milli file bekçisi, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer aldı.

calendar 14 Mayıs 2025 20:35 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 20:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Uğurcan gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'da maçtan önce sakatlığı bulunan ancak ilk 11'de yer alacağı açıklanan Uğurcan Çakır, ısınma hareketlerinin ardından soyunma odasına gitti.

Uğurcan Çakır'ın soyunma odasına giderken ise devam edebileceğine yönelik işarette bulundu. Uğurcan Çakır, daha sonra sahaya dönerek Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.