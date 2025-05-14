Trabzonspor'da Uğurcan gelişmesi!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Trabzonspor'da maçtan önce sakatlığı bulunan ancak ilk 11'de yer alacağı açıklanan Uğurcan Çakır, ısınma hareketlerinin ardından soyunma odasına gitti.
Uğurcan Çakır'ın soyunma odasına giderken ise devam edebileceğine yönelik işarette bulundu. Uğurcan Çakır, daha sonra sahaya dönerek Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Trabzonspor'da maçtan önce sakatlığı bulunan ancak ilk 11'de yer alacağı açıklanan Uğurcan Çakır, ısınma hareketlerinin ardından soyunma odasına gitti.
Uğurcan Çakır'ın soyunma odasına giderken ise devam edebileceğine yönelik işarette bulundu. Uğurcan Çakır, daha sonra sahaya dönerek Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.