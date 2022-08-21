Trabzonspor'da Uğurcan'a terapi

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın formsuzluğuna çare aranıyor… Kopenhag deplasmanında yediği hatalı gollerin ardından Antalya karşısında da kalesine gelen 6 şutun 5'inin gol olması sıkıntıyı zirveye taşıdı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak hayati FC Kopenhag maçı öncesinde Uğurcan terapiye alındı.



Milli kalecinin sıkıntısın son iki sezonda Avrupa'da gidememek olduğu öğrenildi. Trabzonspor yönetimi geçen sezon Uğurcan'ı, "Euro 2020'den sonra daha yüksek fiyata satarız" diye tuttu. Turnuvada hayal kırıklığı yaşanınca Uğurcan kaldı. Trabzonspor'u şampiyon yaptı.



Bu sezon ise "şampiyon olalım gidersin" sözü verilen Uğurcan için gelen teklifler yeterli olmadı. Ahmet Ağaoğlu yönetimi satmadı. Geçen sezon Euro 2020'nin gizli favorisi konumundayken pek çok teklif alan Uğurcan'a bu sezon benzer teklifler gelmedi.



Avrupa'ya gitme hayalleri azalan Uğurcan'ı ise bunun stresi bastı. Kendisinden beklenmeyen hatalar yapmaya başladı. Abdullah Avcı bu konuyu çözmeye çalışıyor. (Karadeniz Gazetesi)





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