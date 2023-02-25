Trabzonspor'da transfer çok, katkı yok!

Trabzonspor, toplam 385 milyon TL harcadığı yeni oyunculardan istediği katkıyı alamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da transfer çok, katkı yok!
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25 Şubat 2023 13:35
Bu sezon başarıya hasret kalan Trabzonspor, 13 ismin transferine toplamda 19.3 milyon Euro (güncel kurla 385 milyon TL) bonservis ve kiralama harcaması yapmasına rağmen yenilerin çoğundan istenilen verimi alamadı.

Tüm kulvarlarda 9 golle katkı veren sol kanat Trezeguet dışında takıma destek veren futbolcu olmadı. Özellikle skor yükünü taşıması gereken Maxi Gomez 6 kez fileleri sarsarken, mevkidaşı Umut Bozok 4 gol atabildi.

Büyük umutlarla Levante'den 3 milyon Euro'ya alınan Enis Bardhi 5 gol atmasına rağmen performansıyla sınıfı geçemedi. Eski futbolcusu Yusuf Yazıcı ile Naci Ünüvar sadece 3'er defa ağları buldu. Eren Elmalı 1 asist katkısı verebilirken, Gbamin hiçbir skor üretkenliği gösteremedi.

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