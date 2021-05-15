Trabzonspor'da sol beke yeni aday: Bryan Idowu

Sol bek transferi için geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürüten Trabzonspor'a menajerler tarafından da öneriler geliyor. Bu isimlerden biri; Bryan Idowu.
Bu sezon Rusya Ligi ekiplerinden Khimki'de forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 30 Haziran'da boşa çıkacak.
Bonservis maliyeti bulunmayan milli futbolcu, çıktığı 27 lig maçında 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Lokomotiv Moskova'nın yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı Idowu, Trabzonspor'un da gündemine gelirken, oyuncunun durumu araştırılıyor.
Bu sezon Rusya Ligi ekiplerinden Khimki'de forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 30 Haziran'da boşa çıkacak.
Bonservis maliyeti bulunmayan milli futbolcu, çıktığı 27 lig maçında 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Lokomotiv Moskova'nın yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı Idowu, Trabzonspor'un da gündemine gelirken, oyuncunun durumu araştırılıyor.