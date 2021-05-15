Trabzonspor'da sol beke yeni aday: Bryan Idowu

Sol bek transferi için geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürüten Trabzonspor'a menajerler tarafından da öneriler geliyor. Bu isimlerden biri; Bryan Idowu.



Bu sezon Rusya Ligi ekiplerinden Khimki'de forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 30 Haziran'da boşa çıkacak.



Bonservis maliyeti bulunmayan milli futbolcu, çıktığı 27 lig maçında 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Lokomotiv Moskova'nın yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı Idowu, Trabzonspor'un da gündemine gelirken, oyuncunun durumu araştırılıyor.



