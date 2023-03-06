Trabzonspor'da 'serbest kalma' tehlikesi

Trabzonspor'da futbolcu maaşlarının 3 ay geriden ödendiği belirtilirken, bu durumdan özellikle bazı yabancı oyuncuların çok rahatsız olduğu öğrenildi.



Gbamin ve Bartra gibi isimlerin FIFA yoluyla serbest kalma ihtimallerinin bulunduğu iddia edilirken, bazı oyuncuların kulübe ihtar çektiği konuşuluyor.



Yeni yönetimin, hem ödemeleri düzene sokması hem de bonservis taksitlerini vermesi gerekiyor.





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