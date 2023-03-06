Trabzonspor'da 'serbest kalma' tehlikesi

Trabzonspor'da maaşların 3 ay geriden gelmesi nedeniyle bazı oyuncuların serbest kalma tehlikesi olduğu belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da 'serbest kalma' tehlikesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2023 10:58
Trabzonspor'da futbolcu maaşlarının 3 ay geriden ödendiği belirtilirken, bu durumdan özellikle bazı yabancı oyuncuların çok rahatsız olduğu öğrenildi.

Gbamin ve Bartra gibi isimlerin FIFA yoluyla serbest kalma ihtimallerinin bulunduğu iddia edilirken, bazı oyuncuların kulübe ihtar çektiği konuşuluyor.

Yeni yönetimin, hem ödemeleri düzene sokması hem de bonservis taksitlerini vermesi gerekiyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 