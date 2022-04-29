Trabzonspor'da şampiyonluğa özel 100 bin forma

Trabzonspor, şampiyonluğa özel olarak hazırlanan forma tasarımının ligin son haftasına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bu formalardan 100 bin adet üretilmesi ve 400-500 TL arasında bir bedelle satılması planlanıyor. Formada ayrıca 8. şampiyonluğa vurgu yapılacak şekilde sonsuzluk işaretinin yer alacağı belirtildi.Süper Lig'de Fenerbahçe bugün G.Antep'i konuk ediyor. Sarılacivertlilerin 11 puan önünde olan Trabzonspor, F.Bahçe'nin puan kaybetmesi halinde Antalya maçına çıkmadan şampiyonluğunu resmen ilan edecek.Ahmet Ağaoğlu'nun 1480 günlük görev süresi içerisinde Trabzonspor müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası gelirken, sıra şampiyonluk kupasında. 8 Nisan 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ağaoğlu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı da kaldırmak istiyor