Trabzonspor'da Ozan Tufan an meselesi!

Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın transferi konusunda geri sayıma geçti.
BU HAFTA RESMİYET KAZANACAK
Hull City forması giyen ve 2025'e kadar mukavelesi olan orta sahanın çok yönlü ismi Abdullah Avcı'nın devreye girmesiyle ikna edilmişti.
Ozan Tufan'ın transferi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı ile pazarlığa kalmıştı. Ertuğrul Doğan da, Ilıcalı ile görüşüp orta yolu buldu. Transfer bu hafta içinde resmiyet kazanacak.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
29 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Hull City'de geride kalan sezonda 40 maça çıkan Ozan Tufan, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
BU HAFTA RESMİYET KAZANACAK
Hull City forması giyen ve 2025'e kadar mukavelesi olan orta sahanın çok yönlü ismi Abdullah Avcı'nın devreye girmesiyle ikna edilmişti.
Ozan Tufan'ın transferi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı ile pazarlığa kalmıştı. Ertuğrul Doğan da, Ilıcalı ile görüşüp orta yolu buldu. Transfer bu hafta içinde resmiyet kazanacak.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
29 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Hull City'de geride kalan sezonda 40 maça çıkan Ozan Tufan, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU