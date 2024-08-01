Trabzonspor'da Okay'a imza töreni!

Trabzonspor, yeni transferi Okay Yokuşlu için imza töreni düzenledi. Milli futbolcu, Trabzonspor'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Okay'a imza töreni!
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01 Ağustos 2024 17:03
Trabzonspor, West Bromwich Albion'dan kadrosuna kattığı Okay Yokuşlu için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, "Okay bizim bildiğimiz, tanıdığımız ve güvendiğimiz bir oyuncu. O da bizi, şehri, takımı, hocasını, camiasını biliyor. Biz başarılı olacağına inanıyor kendisine güveniyoruz" dedi.

Okay Yokuşlu ise, "Öncelikle tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim. Sanki kısa süreliğine gitmişim ve geri gelmişim gibi hissettim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Umarım hayallerimizi süsleyecek sezonlar geçiririz" sözlerini sarf etti.

Okay Yokuşlu, Trabzonspor'da 35 numaralı formayı giyecek.

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