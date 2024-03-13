Trabzonspor'da Mendy sevinci

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük karşılaşmasında hafif bir sakatlık yaşayan Batista Mendy'nin, Fenerbahçe karşısında oynamasına engel bir durum bulunmuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Mendy sevinci
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13 Mart 2024 11:01
Trabzonspor'da son oynanan Fatijh Karagümrük mücadelesinde sakatlandığı için oyunu terk etmek durumunda kalan Batista Mendy'de herhangi bir problem olmadığı öğrenildi.

Fransız ön liberonun, Fenerbahçe karşısında oynaması konusunda herhangi bir problem bulunmuyor.

Trabzonspor'da bu sezon 30 maçta süre bulan Mendy, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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