Trabzonspor'da Mendy sevinci

Trabzonspor'da son oynanan Fatijh Karagümrük mücadelesinde sakatlandığı için oyunu terk etmek durumunda kalan Batista Mendy'de herhangi bir problem olmadığı öğrenildi.
Fransız ön liberonun, Fenerbahçe karşısında oynaması konusunda herhangi bir problem bulunmuyor.
Trabzonspor'da bu sezon 30 maçta süre bulan Mendy, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Fransız ön liberonun, Fenerbahçe karşısında oynaması konusunda herhangi bir problem bulunmuyor.
Trabzonspor'da bu sezon 30 maçta süre bulan Mendy, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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