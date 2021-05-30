Trabzonspor'da Marek Hamsik haftası

Marek Hamsik'in Göteborg ile sözleşmesinin ağustos ayında bitecek olmasını bir fırsat olarak gören bordo-mavili yönetim, İsveç'e çıkarma yapacak.

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Trabzonspor'da Marek Hamsik haftası
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30 Mayıs 2021 11:35
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahaya tecrübeli bir oyuncu istemesi üzerine gündeme gelen Slovak oyuncu Marek Hamsik ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Menajerlerin önerisi sonrası Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı 33 yaşındaki yıldız ismin kulübü Göteborg ile sözleşmesinin ağustos ayında bitecek olmasını bir fırsat olarak gören bordo-mavili yönetim, İsveç'e çıkarma yapacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tecrübeli oyuncunun kulübünden çıkışını daha erken sağlamak isteyen Fırtına, yetkilendireceği menajerlerle önümüzdeki hafta transferi bitirmeye çalışacak. Marek Hamsik de bir an önce durumunu netleştirmek istiyor.

HAMSIK'İN TALEPLERİ: KONTRAT

Çin'den ayrıldıktan sonra EURO 2020'ye hazır gitmek için Mart ayında Göteborg ile sözleşme imzalayan Hamsik, Ağustos'ta boşa çıkacak. Slovakya Milli Takımı'nın ilk açıklanan aday kadrosunda yer alan Hamsik, şampiyona sonrası gideceği takımdan en az 2 senelik kontrat talep ediyor.

HAMSIK'İN PERFORMANSI

8. haftası geride kalan İsveç Ligi'nde 6 maça çıkan ve 1 gol atan Hamsik, Slovakya Milli Takımı formasıyla 126 karşılaşmaya çıktı. Ülkesinde en çok milli maça çıkan isim olan Hamsik, 12 senelik Napoli kariyerinin ardından 2019'da Çin'e gitmiş ve 2021'in Mart ayında DL Pro'dan ayrılmıştı.



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