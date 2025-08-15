15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Trabzonspor'da kritik toplantı!

ChatGPT: Trabzonspor, Akyazı'daki 173 dönümlük arazi ve üniteler için imar planı sürecinde belediye meclisinden onay bekliyor. Eylüldeki toplantı sonrası projelerin hız kazanması hedefleniyor.

15 Ağustos 2025 09:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da kritik toplantı!
Trabzonspor, 10 yıl boyunca Akyazı'daki üniteleri kullanma hakkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla almıştı. Ayrıca Akyazı'da bulunan 173 dönümlük arsa da kulübün bünyesine katılmıştı.

Bu önemli kazanımların ardından söz konusu alanlarla ilgili imar planlarının hayata geçirilmesi için hazırlıklar başladı. Planların resmileşmesi için Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu süreç kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne davet edildi.

Eylül ayında yapılması beklenen toplantı sonrası kulübün atacağı adımların resmileşmesi hedefleniyor. Alınacak kararların, Akyazı'daki projelerin hızla hayata geçirilmesinin önünü açması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
