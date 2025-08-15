Trabzonspor'da kritik toplantı!

Trabzonspor, 10 yıl boyunca Akyazı'daki üniteleri kullanma hakkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla almıştı. Ayrıca Akyazı'da bulunan 173 dönümlük arsa da kulübün bünyesine katılmıştı.
Bu önemli kazanımların ardından söz konusu alanlarla ilgili imar planlarının hayata geçirilmesi için hazırlıklar başladı. Planların resmileşmesi için Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu süreç kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne davet edildi.
Eylül ayında yapılması beklenen toplantı sonrası kulübün atacağı adımların resmileşmesi hedefleniyor. Alınacak kararların, Akyazı'daki projelerin hızla hayata geçirilmesinin önünü açması bekleniyor.
