Trabzonspor'da Kouassi'nin dönüş süresi uzadı!

Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçlarının heyecanı devam ediyor. E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Cezayir karşılaştı.



Fildişi Sahili karşılaşmadan Franck Kessie, İbrahim Sangane ve Nicolas Pepe'nin golleriyle 3-1 galip ayrıldı.



Cezayir bu sonuç ile Afrika Uluslar Kupası'ndan elendi.



Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi'nin formasını giydiği Fildişi Sahili ise yoluna devam ediyor.



Kouassi bu karşılaşmada süre alamadı.



Fildişi Sahili'nin galibiyeti sonrası Kouassi'nin Trabzon'a geliş süresi de uzamış oldu.



Bir sonraki karşılaşma 26 Ocak tarihinde Mısır ile Fildişi Sahili arasında oynanacak.



Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.



Burkina Faso - Gabon



Nijerya - Tunus



Senegal - Yeşil Burun Adaları



Mali - Ekvator Ginesi



Gine - Gambiya



Kamerun - Komorlar



Fildişi Sahili - Mısır



Fas - Malavi





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