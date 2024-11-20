Trabzonspor'da hedef önce Trezeguet sonra Vargas!

Mahmoud Trezeguet'yi Al Rayyan'dan geri almayı düşünen Trabzonspor, B planını da hazırladı. Shanghai Port ile sözleşmesi bitecek Matias Vargas'la temas kuruldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da hedef önce Trezeguet sonra Vargas!
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20 Kasım 2024 09:31
Sezon başında yaptığı 13 transfere rağmen performans olarak beklentilerin çok uzağında kalan ve umutlarını devre arası takviyelerine bağlayan Trabzonspor, harekâtını 4 koldan sürdürüyor.

HEDEFLERDEN BİRİ TREZEGUET

Özellikle sol kanat sorunu can yakıcı nitelikle. Mislav Orsic'in kadro dışı kalması, Anthony Nwakaeme'nin sık sakatlanması nedeniyle yönetim, önceliği bu bölgeye vermiş durumda. Hedeflerden biri, sezon başında bir yıllığına Katar Stars League takımı Al Rayyan'a kiralanan Mahmoud Trezeguet…

B PLANI VARGAS

Mısırlı yıldız ile görüşmeler sürüyor. Ancak Al Rayyan'ın sorun çıkarması ihtimaline karşı B planı da hazırlandı.

Bordo-mavililerin daha önce Adana Demirspor forması giyen Arjantinli Matias Vargas ile ilgilendiği öğrenildi. Çin'de Shanghai Port kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 27 yaşındaki futbolcu, transfer seçeneklerini değerlendiriyor.

MENAJERİ YEŞİL IŞIK YAKTI

Oyuncunun menajeri Fernando Diego Cosentino, "Türkiye çok önemli bir seçenek. Shanghai Port sözleşme yenileme teklifi sundu ama Türkiye de olabilir" diyerek Karadeniz ekibine yeşil ışık yaktı.

TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIYOR

2021- 2022 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Matias Vargas, sonrasında 4 milyon Euro bedelle Espanyol'dan Çin'e gönderilmişti. 

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