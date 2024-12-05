Trabzonspor'da hayal kırıklığı: Savic

Trabzonspor'un sezon başında 3 yıllık imza attırdığı Stefan Savic, şu ana kadar sadece 3 maçta 149 dakika oynadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da hayal kırıklığı: Savic
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05 Aralık 2024 11:34
Trabzon, sezon başında aldığı Karadağlı stoper Stefan Savic'ten yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle verim alamadı.

Bordo-mavililer, sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid takımından ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı oyuncu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret ve 500 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon avroya 3 senelik sözleşme imzaladı. Stefan Savic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 14 haftasında sadece 3 maçta 149 dakika görev yapabildi. Tecrübeli savunma oyuncusu, ligde sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı.

ESKİ DOKTORUNA GÖRÜNECEK

Ligin ilk haftasında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Savic'in 14 Ağustos'ta Rapid Wien ile oynanan müsabaka öncesinde sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildi. Ligin ikinci maçında Eyüpspor maçı öncesi ısınan Karadağlı oyuncu sağ üst adalesinde gerginlik hissetti ve kadrodan çıkarıldı. Son olarak 20 Eylül'de Kayserispor ile karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı. Savic, Trabzon'da tedavisi sonuç veremeyince İspanya'ya gitti. Bordo-mavili futbolcunun İspanya'da eski doktoruna görüneceği belirtildi.

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