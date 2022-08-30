Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un Kopenhag'a dönmek istemesinin ardından sürpriz gelişmeler yaşandı. Bordo-mavililer, bu gelişmenin ardından Dnipro - 1 forması giyen Artem Dovbyk'u gündemine aldı.
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, 25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda istekli olduğu öğrenildi.
Dnipro-1, Artem Dovbyk için 6-7 milyon euro aralığında bonservis bedeli talep ediyor.
BAKAMBU RAFA KALKTI
Öte yandan Trabzonspor'un, Cedric Bakambu için yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve bordo-mavililer 31 yaşındaki futbolcunun transferini rafa kaldırdı.
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, 25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda istekli olduğu öğrenildi.
Dnipro-1, Artem Dovbyk için 6-7 milyon euro aralığında bonservis bedeli talep ediyor.
BAKAMBU RAFA KALKTI
Öte yandan Trabzonspor'un, Cedric Bakambu için yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve bordo-mavililer 31 yaşındaki futbolcunun transferini rafa kaldırdı.