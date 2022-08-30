Trabzonspor'da gündem Dovbyk

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Artem Dovbyk'ı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da gündem Dovbyk
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30 Ağustos 2022 13:20
Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un Kopenhag'a dönmek istemesinin ardından sürpriz gelişmeler yaşandı. Bordo-mavililer, bu gelişmenin ardından Dnipro - 1 forması giyen Artem Dovbyk'u gündemine aldı.

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, 25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda istekli olduğu öğrenildi.

Dnipro-1, Artem Dovbyk için 6-7 milyon euro aralığında bonservis bedeli talep ediyor.

BAKAMBU RAFA KALKTI

Öte yandan Trabzonspor'un, Cedric Bakambu için yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve bordo-mavililer 31 yaşındaki futbolcunun transferini rafa kaldırdı.

 


 


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