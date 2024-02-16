Trabzonspor'da fikstür avantajı

Hatayspor'u iyi futbolla mağlup edip ligdeki 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'da artık tek hedef; seri yakalamak.
Çalkantılı bir süreçten geçen bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, havayı tamamen tersine değiştirmek istiyor. Bunun için önünde fikstür avantajı da var. Karadeniz ekibi, pazar günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının ardından sonraki 5 maçının 4'üne Papara Park'ta çıkacak.
FENERBAHÇE DERBİSİ DE VAR
Karadeniz ekibi önce ligde Adana Demirspor'u konuk edecek ardından Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Evinde art arda oynayacağı 2 maç sonrası Trabzonspor, Mart ayının ilk haftasında Alanya deplasmanına çıkacak. Trabzonspor devamında taraftarı önünde Karagümrük ve Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Özellikle Fenerbahçe derbisini kazanmak, kötü geçen sezonda camiayı sevindirmek için büyük fırsat.
YILDIZLAR ELİNİ RAHATLATACAK
Abdullah Avcı, 1 aylık periyottaki fikstür avantajını en iyi şekilde değerlendirmek amacında. Tecrübeli hoca, ligi mutlaka 3. sırada bitirip, Türkiye Kupası'nı da müzeye getirmek istiyor. Takıma katılacak olan Paul Onuachu, Nicolas Pepe ve Mislav Orsic gibi yıldızlar da Trabzonspor'un elini iyice güçlendirecek. Böylelikle Trabzonspor'un ön taraftaki hamle gücü de ciddi şekilde artacak.
Çalkantılı bir süreçten geçen bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, havayı tamamen tersine değiştirmek istiyor. Bunun için önünde fikstür avantajı da var. Karadeniz ekibi, pazar günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının ardından sonraki 5 maçının 4'üne Papara Park'ta çıkacak.
FENERBAHÇE DERBİSİ DE VAR
Karadeniz ekibi önce ligde Adana Demirspor'u konuk edecek ardından Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Evinde art arda oynayacağı 2 maç sonrası Trabzonspor, Mart ayının ilk haftasında Alanya deplasmanına çıkacak. Trabzonspor devamında taraftarı önünde Karagümrük ve Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Özellikle Fenerbahçe derbisini kazanmak, kötü geçen sezonda camiayı sevindirmek için büyük fırsat.
YILDIZLAR ELİNİ RAHATLATACAK
Abdullah Avcı, 1 aylık periyottaki fikstür avantajını en iyi şekilde değerlendirmek amacında. Tecrübeli hoca, ligi mutlaka 3. sırada bitirip, Türkiye Kupası'nı da müzeye getirmek istiyor. Takıma katılacak olan Paul Onuachu, Nicolas Pepe ve Mislav Orsic gibi yıldızlar da Trabzonspor'un elini iyice güçlendirecek. Böylelikle Trabzonspor'un ön taraftaki hamle gücü de ciddi şekilde artacak.