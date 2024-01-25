Trabzonspor'da divan başkanlığına aday çıktı

Trabzonspor'da eski yöneticilerden Emin Kahraman, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.
Kahraman, yaptığı açıklamada, 24 Şubat 2024 tarihinde yapılacak Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun çoğunluk sağlanamazsa 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na aday olduğumu Trabzonspor kamuoyuna duyurmaktan onur duyarım." ifadelerini kullandı.
Kahraman, adaylığı ile ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.
Kahraman, yaptığı açıklamada, 24 Şubat 2024 tarihinde yapılacak Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun çoğunluk sağlanamazsa 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na aday olduğumu Trabzonspor kamuoyuna duyurmaktan onur duyarım." ifadelerini kullandı.
Kahraman, adaylığı ile ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.