Trabzonspor'da divan başkanlığına aday çıktı

Trabzonspor'da Emin Kahraman, divan başkanlığına adaylığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da divan başkanlığına aday çıktı
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25 Ocak 2024 01:19
Trabzonspor'da eski yöneticilerden Emin Kahraman, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Kahraman, yaptığı açıklamada, 24 Şubat 2024 tarihinde yapılacak Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun çoğunluk sağlanamazsa 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na aday olduğumu Trabzonspor kamuoyuna duyurmaktan onur duyarım." ifadelerini kullandı.

Kahraman, adaylığı ile ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

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