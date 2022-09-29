Geçtiğimiz sezonki Adana Demirspor karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı olan Bruno Peres, geri dönüş sürecinde...
Brezilyalı futbolcu, dünkü çift kale maçta turuncu yelek giydi ve joker oyuncu olarak maçta oynadı. Lisansı dondurulan tecrübeli isim, ligin ikinci yarısında oynayabilecek.
Brezilyalı futbolcu, dünkü çift kale maçta turuncu yelek giydi ve joker oyuncu olarak maçta oynadı. Lisansı dondurulan tecrübeli isim, ligin ikinci yarısında oynayabilecek.
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