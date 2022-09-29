Trabzonspor'da Bruno Peres joker oldu

Trabzonspor'da aşil tendonundan sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı olan Bruno Peres, geri dönüş sürecinde...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Bruno Peres joker oldu
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29 Eylül 2022 11:59
Bruno Peres
Bruno Peres
Trabzonspor
Geçtiğimiz sezonki Adana Demirspor karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı olan Bruno Peres, geri dönüş sürecinde...

Brezilyalı futbolcu, dünkü çift kale maçta turuncu yelek giydi ve joker oyuncu olarak maçta oynadı. Lisansı dondurulan tecrübeli isim, ligin ikinci yarısında oynayabilecek.

 

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