Trabzonspor'da Alexander Sörloth çılgınlığı!

Alexander Sörloth: "Bence Trabzonspor ve RB Leipzig çok benzer kulüpler. Başarı beklentileri aynı. Takım arkadaşlarım orada da iyiydi, burada da iyi. Savunma, hücum ve orta sahada çok fazla yetenek var. Ancak antrenman seviyeleri farklı" pic.twitter.com/LGY3mbDaAh



— Sporx (@sporx) May 19, 2021

Karadeniz devinde geçtiğimiz sezon oynadığı resmi maçlarda 33 gol atan ve 11 de asist yaparak 22 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Bundesliga'da aradığını bulamadı. Ligde sadece 5 gol atıp, 2 asist yapan Norveçli oyuncu beklenen performansı bir türlü gösteremedi.Sörloth'u Leipzig'e transfer eden teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'e transfer olması, 25 yaşındaki futbolcunun geleceğini de belirsiz bir hale soktu. Alman ekibinin yeni teknik patronu Jesse Marsch'ın kadroda pek düşünmediği golcüyü, Leipzig yönetimi de yaptığı yatırımın heba olmaması için yeniden Türkiye'ye gönderme seçeneğine oldukça sıcak bakıyor.Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Sörloth'u bize versinler yeniden parlatalım" demesinden sonra taraftarlar da eski gol kralını yeniden takımda görmek için harekete geçti. Taraftarlar, yıldız oyuncuya sosyal medyadan 10 binlerce "Come to Trabzon" mesajı attı ve bordo-mavili yöneticileri de etiketledi. Twitter'da kısa sürede #CometoTrabzonSörloth etiketi Türkiye'de tt olurken, dünya gündemine de girdi.Taraftarlar ayrıca Trabzonlu iş adamlarına da seslenerek bu transfer için sponsor olmalarını istedi.Alman kulübünden vergiler dahil olmak üzere 4 milyon 400 bin euro kazanan Sörloth'un ekonomik şartları ise en büyük sorun durumunda. Fırtına'da ödenecek en yüksek limit yıllık 1.5 milyon euro. Yöneticiler, Sörloth'un duruma göre bu limiti aşabilir.Karadeniz devi, Sörloth'un yokluğunu fazlasıyla hissetti. Geçen sezon attığı 24 golle bordo- mavili takım forması altında gol krallığı yaşamasının ardından Almanya'nın Leipzig kulübüne transfer olan Norveçli forvetin yeri doldurulamadı. Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle dikkat çekmişti.Sörloth'un yokluğunda forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez rakip fileleri havalandırabildi. Çift haneli rakama sadece Ekuban 10 golle ulaşırken, Nwakaeme de 7'de kaldı. Bir önceki sezon 34 maçta 76 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı.Trabzonspor, son 4 senenin en az skor üretilen dönemini yaşadı. 2019-2020 sezonunda 34 maçta 76 gol kaydeden bordo-mavililer, 2018-19'da 64, 2017-18'de 63 kez rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibi, 2016-17'de ise 39 gol atmıştı.Karadeniz devi ile 49 maça çıkan ve fileleri 33 kez sarsan Sörloth, müthiş bir istatistiğe imza atmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Leipzig formasını 36 kez giydi ve sadece 6 kez fileleri sarsabildi.