Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kadro dışı

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kadro dışı
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22 Nisan 2021 19:42
Abdulkadir Parmak
Abdulkadir Parmak
Trabzonspor
Trabzonspor'da Galatasaray ile 1-1 biten mücadelenin ardından flaş bir karar alındı.

Bordo-mavili ekibin orta sahasında yer alan isimlerden Abdülkadir Parmak, Abdulalh Avcı'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray maçında oyuna girmek istemediği ve bu nedenle teknik ekibin böyle bir karar aldığı belirtildi.

Abdülkadir Parmak, bu sezon 28 maçta forma giyerken gol ya da asistle skor katkısı yapamadı.






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