Trabzonspor'da 3 transfer hedefi!

Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezon geçiren Trabzonspor, ara transfer döneminde önemli bir değişime hazırlanıyor. Bordo-mavililerin transfer listesinde birçok oyuncunun ismi öne çıkıyor.
MUSTAFA ESKİHELLAÇ
Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç, ara dönemde transfer edilmek isteniyor. Trabzonlu olan başarılı oyuncu da bordo-mavili takımda oynamaya hazır. Fakat bonservis konusunda takas formülüne Gaziantep FK soğuk bakıyor. Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan gibi isimleri Trabzonspor Yönetimi önerirken, kırmızı-siyahlılar olumsuz geri dönüş yaptı. Şenol Güneş, Mustafa'yı her iki bek ve kanatta oynayabildiği için istiyor.
JABOC BRUUN LARSEN
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Jacob Bruun Larsen, Bordo-Mavililer'in gündeminde... Alman kulübüyle sezon sonu kontratı bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 12 lig mücadelesinde 2 gol atarken, 2 de asist yaptı. Her iki kenarın yanı sıra forvette de görev yapan Danimarkalı futbolcunun 6 aylık mukavelesi kaldığı için bonservis bedeli uygun olabilir.
ADRYELSON
Trabzonspor'da stoper transferi için yoğun uğraş var. Savic'in sakatlık durumuna göre bu bölgeye iki oyuncu birden alınabilir. Teknik direktör Şenol Güneş, bir stoperinin hızı ve atletik özelliklerinin iyi olmasını istiyor. Gündeme gelen isim; Adryelson. Botafogo ile kiralık kontratı biten Brezilyalı stoperin bonservisi Lyon'da bulunuyor. Brezilya'da sezon sona ererken, Adryelson çifte kupa sevinci yaşadı. Ligde ve Libertadores'te 10 maçta forma giyen 1.82 boyundaki Sambacı için geçtiğimiz yıl Fransız ekibi 3.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Trabzonspor'un maliyet durumuna göre kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi.
MUSTAFA ESKİHELLAÇ
Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç, ara dönemde transfer edilmek isteniyor. Trabzonlu olan başarılı oyuncu da bordo-mavili takımda oynamaya hazır. Fakat bonservis konusunda takas formülüne Gaziantep FK soğuk bakıyor. Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan gibi isimleri Trabzonspor Yönetimi önerirken, kırmızı-siyahlılar olumsuz geri dönüş yaptı. Şenol Güneş, Mustafa'yı her iki bek ve kanatta oynayabildiği için istiyor.
JABOC BRUUN LARSEN
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Jacob Bruun Larsen, Bordo-Mavililer'in gündeminde... Alman kulübüyle sezon sonu kontratı bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 12 lig mücadelesinde 2 gol atarken, 2 de asist yaptı. Her iki kenarın yanı sıra forvette de görev yapan Danimarkalı futbolcunun 6 aylık mukavelesi kaldığı için bonservis bedeli uygun olabilir.
ADRYELSON
Trabzonspor'da stoper transferi için yoğun uğraş var. Savic'in sakatlık durumuna göre bu bölgeye iki oyuncu birden alınabilir. Teknik direktör Şenol Güneş, bir stoperinin hızı ve atletik özelliklerinin iyi olmasını istiyor. Gündeme gelen isim; Adryelson. Botafogo ile kiralık kontratı biten Brezilyalı stoperin bonservisi Lyon'da bulunuyor. Brezilya'da sezon sona ererken, Adryelson çifte kupa sevinci yaşadı. Ligde ve Libertadores'te 10 maçta forma giyen 1.82 boyundaki Sambacı için geçtiğimiz yıl Fransız ekibi 3.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Trabzonspor'un maliyet durumuna göre kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi.