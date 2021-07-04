Trabzonspor'da 2. kamp çalışmaları başladı

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Haber; AA
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Trabzonspor'da 2. kamp çalışmaları başladı
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04 Temmuz 2021 21:46
Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ikinci etap çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren bordo-mavili takımın, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

Koşuyla başlayan idmanın güçlenme, dinamik ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.


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