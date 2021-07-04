Trabzonspor'da 2. kamp çalışmaları başladı

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ikinci etap çalışmalarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren bordo-mavili takımın, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.
Koşuyla başlayan idmanın güçlenme, dinamik ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren bordo-mavili takımın, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.
Koşuyla başlayan idmanın güçlenme, dinamik ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.