Trabzonspor'da 2 isim daha yolda!

Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Thomas Meunier'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi, Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna aldı.
Bordo-mavililer, Meunier ile 1.5 yıllık kontrat imzaladı. Bu sezon sonuna kadar 850 bin euro alacak olan 32 yaşındaki sağ bek, gelecek sezon ise 1.5 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası alacak. Meuiner'in menajerine de futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4'ü verilecek.
Karadeniz ekibi, bu ismin ardından Fransız sol bek Eric Junior Bocat ile bir diğer Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'de sona yaklaştı. 24 yaşındaki orta saha Tim Jabol-Folcarelli, Fransa Ligue 2 takımlarından Ajaccio'da forma giyiyor. Genç futbolcunun, Mendy'nin yanında 8 numara pozisyonunda görev alacağı vurgulandı.
St. Truiden forması giyen 24 yaşındaki sol bek Eric Bocat ise Belçika takımında bu sezon 25 karşılaşmada forma giydi, bir gol atıp, 3 asist yaptı.
Trabzonspor Yönetimi'nin bu iki isim için de büyük aşama kaydettiği ifade edildi.
Bordo-mavililer, Meunier ile 1.5 yıllık kontrat imzaladı. Bu sezon sonuna kadar 850 bin euro alacak olan 32 yaşındaki sağ bek, gelecek sezon ise 1.5 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası alacak. Meuiner'in menajerine de futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4'ü verilecek.
Karadeniz ekibi, bu ismin ardından Fransız sol bek Eric Junior Bocat ile bir diğer Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'de sona yaklaştı. 24 yaşındaki orta saha Tim Jabol-Folcarelli, Fransa Ligue 2 takımlarından Ajaccio'da forma giyiyor. Genç futbolcunun, Mendy'nin yanında 8 numara pozisyonunda görev alacağı vurgulandı.
St. Truiden forması giyen 24 yaşındaki sol bek Eric Bocat ise Belçika takımında bu sezon 25 karşılaşmada forma giydi, bir gol atıp, 3 asist yaptı.
Trabzonspor Yönetimi'nin bu iki isim için de büyük aşama kaydettiği ifade edildi.