Trabzonspor bunalımda! Üst üste 3. kayıp

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Amir Hadziahmetovic, 71. dakikada David Akintola ve 81. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 23. dakikada Edin Visca'dan geldi.
TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 3. KEZ YENİLDİ!
Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor ligde oynadığı son 3 maçta yenildi. Bordo mavili takım bu süreçte Göztepe, Fenerbahçe ve Rizespor'a boyun eğdi. Şenol Güneş'in takımı bu sezon sadece iki maçta galip geldi.
İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.
VISCA 100. GOLÜNÜ ATTI!
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca, Süper Lig kariyerinde 100. golünü buldu. Visca'nın, Süper Lig'de Başakşehir kariyerinde 85 golü, Trabzonspor kariyerinde ise 15 golü bulunuyor.
RİZESPOR'UN İKİ GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!
1-0 geride olan Rizespor, 45.42'de Dal Varesanovic ile eşitliği yakaladı. Hakem Zorbay Kuçük, bu golün ardından VAR'ı dinlemeye başladı. Dal Varesanovic'in 45+1'de attığı gol 6 dakikadan fazla süren VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla 52.01'te iptal edildi.
Rizespor'un 60. dakikada Akintola ile bulduğu bir başka gol da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Rizespor bu sonuçla puanını 13'e çıkardı. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Adana Demirspor ile oynayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Sowe'un ceza sahasının sağ tarafından şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meyin yuvarlağı Uğurcan Çakır kontrol etti.
15. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ozan Tufan'ın orta sahadan uzun pasında topla buluşan Visca'nın şutunda top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 0-1
32. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
43. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın serbest vuruşunda Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45+1. dakikada Varesanovic'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
45+10. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Trabzonspor defasından dönen topu kontrol eden Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
65. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.
71. dakikada Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti. Olawoyin'in şutunda Trabzonspor defasından dönen topla buluşan Akintola'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
81. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Taha Şahin'in ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Olawoyin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün
Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Muhammet Taha Şahin, Hadziahmetovic, Olawoyin (Dk. 90+4 Seyfettin Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+4 Emrecan Bulut), Ghezzal (Dk. 90+4 Eray Korkmaz), Varesanovic (Dk. 69 Buljubasic), Sowe (Dk. 90 Jurecka)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil (Dk. 79 Muhammed Cham), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 59 Cihan Çanak) , Visca (Dk. 85 Umut Bozok), Enis Destan (Dk. 59 Draguş), Banza
Goller: Dk. 23 Visca (Trabzonspor), 45+10 Hadziahmetovic, Dk. 72 Akintola, Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.44 Varesanovic, 45+10 Mosci (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Enis Destan, Dk. 84 Okay Yokuşlu, Dk. 86 Malheiro (Trabzonspor)
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Amir Hadziahmetovic, 71. dakikada David Akintola ve 81. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 23. dakikada Edin Visca'dan geldi.
TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 3. KEZ YENİLDİ!
Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor ligde oynadığı son 3 maçta yenildi. Bordo mavili takım bu süreçte Göztepe, Fenerbahçe ve Rizespor'a boyun eğdi. Şenol Güneş'in takımı bu sezon sadece iki maçta galip geldi.
İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.
VISCA 100. GOLÜNÜ ATTI!
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca, Süper Lig kariyerinde 100. golünü buldu. Visca'nın, Süper Lig'de Başakşehir kariyerinde 85 golü, Trabzonspor kariyerinde ise 15 golü bulunuyor.
RİZESPOR'UN İKİ GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!
1-0 geride olan Rizespor, 45.42'de Dal Varesanovic ile eşitliği yakaladı. Hakem Zorbay Kuçük, bu golün ardından VAR'ı dinlemeye başladı. Dal Varesanovic'in 45+1'de attığı gol 6 dakikadan fazla süren VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla 52.01'te iptal edildi.
Rizespor'un 60. dakikada Akintola ile bulduğu bir başka gol da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Rizespor bu sonuçla puanını 13'e çıkardı. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Adana Demirspor ile oynayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Sowe'un ceza sahasının sağ tarafından şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meyin yuvarlağı Uğurcan Çakır kontrol etti.
15. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ozan Tufan'ın orta sahadan uzun pasında topla buluşan Visca'nın şutunda top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 0-1
32. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
43. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın serbest vuruşunda Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45+1. dakikada Varesanovic'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
45+10. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Trabzonspor defasından dönen topu kontrol eden Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
65. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.
71. dakikada Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti. Olawoyin'in şutunda Trabzonspor defasından dönen topla buluşan Akintola'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
81. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Taha Şahin'in ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Olawoyin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün
Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Muhammet Taha Şahin, Hadziahmetovic, Olawoyin (Dk. 90+4 Seyfettin Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+4 Emrecan Bulut), Ghezzal (Dk. 90+4 Eray Korkmaz), Varesanovic (Dk. 69 Buljubasic), Sowe (Dk. 90 Jurecka)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil (Dk. 79 Muhammed Cham), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 59 Cihan Çanak) , Visca (Dk. 85 Umut Bozok), Enis Destan (Dk. 59 Draguş), Banza
Goller: Dk. 23 Visca (Trabzonspor), 45+10 Hadziahmetovic, Dk. 72 Akintola, Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.44 Varesanovic, 45+10 Mosci (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Enis Destan, Dk. 84 Okay Yokuşlu, Dk. 86 Malheiro (Trabzonspor)
Amir Hadziahmetovic, çok uzaklardan attı.pic.twitter.com/4uiy9fw34R
— Sporxtv (@sporxtv) November 9, 2024