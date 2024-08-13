Trabzonspor, Batagov'u açıkladı

Stoper, ön libero, merkez orta saha ve sol bek olarak görev alabilen Arseniy Batagov'un Trabzon'a gelişi Ukrayna'da devam eden savaş prosedürleri nedeniyle daha önce 3 kez iptal olmuştu.

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile ile 63 maçta süre alan Arseniy Batagov 3 gol 4 asistlik skor katkısı sağlarken, SK Dnipro-1 ile 46 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.