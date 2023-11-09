Trabzonspor, Abdullah Avcı ile düzenli oyuna geçti

Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte yeni bir oyun kimliği kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile düzenli oyuna geçti
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09 Kasım 2023 11:50
Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenmenin mutluluğunu yaşayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, farkını hissettiriyor. Deneyimli hoca, göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen, kadro istikrarını sağlamayı başardı.

"DÜZENLİ OYUNA GEÇİŞ"

İlk günden itibaren "Dağınık oyun anlayışından düzenli oyuna geçiş için çalışıyoruz" diyen Avcı, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İlk geldiği hafta oynanan Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde bazı değişimler yapan Abdullah Avcı, ardından bu kadro üzerinde durdu ve oynan üç maçın ilk 11'inde 10 kişiyi sabit tutarak sadece bir değişiklik yaptı.

KADRO İSTİKRARI YAKALADI

Genelde sol kanatta oynatacağı ismi değiştiren tecrübeli teknik adam, kadro istikrarını önemli ölçüde yakaladı. Öte yandan Avcı, talebeleriyle yaptığı toplantıda, Konyaspor'la oynayacakları maçı işaret ederek, Fenerbahçe galibiyetini unutup, bu mücadeleye konsantre olmaları gerektiğini söyledi.



 
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