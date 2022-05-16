Trabzonspor'a Olimpiyat'tan çılgın gelir!

Süper Lig'de 2021- 22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kutlamaları hız kesmiyor.



Önceki gün Trabzon'da denizde başlayıp şehrin sokaklarına yayılan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde zirve yapan bir şölenle kupasını kaldıran bordo-mavililer, festivale İstanbul'da devam etti.



REKORLARIN TAKIMI



Kendi sahasındaki zemin hasarı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan Altay maçı için yönetimin bilet fiyatlarında indirime gitmesinden sonra 70 bin seyirci, karşılaşmayı tribünden takip etti.



Olimpiyat Stadyumu'nda tarihinin en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaşan bordo-mavililer, İstanbul'u adeta bayram yerine çevirdi. Mücadele öncesinde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, tribüne çağrılarak alkışlandı.



Karşılaşma sonu ise kupa ile atılan turda coşku tavan yaptı.



30 MİLYON TL HASILAT



Trabzonspor yönetiminin taraftardan gelen talep sonrası maçın bilet fiyatlarında indirime gitmesi sonrası olay olmuş ve 20 dakika içinde tüm biletler tükenmişti. 70 bin kişinin geldiği Olimpiyat Stadı'nda 30 milyon TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi.



