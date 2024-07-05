Trabzonspor'a Draguş'tan müjdeli haber

Trabzonspor'a yeni sezon öncesi Denis Draguş'tan sevindiren bir haber geldi. Detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Draguş'tan müjdeli haber
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05 Temmuz 2024 12:59
Yeni sezon öncesi Trabzonspor'da 12 Temmuz'da kampa gelecek Denis Draguş, ikinci hazırlık karşılaşmasında sahada olacak.

Trabzonspor'un resmi olarak transferini açıkladığı 6 oyuncudan Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Borna Barisic, John Lundstram ve Cihan Çanak, takımın Macaristan'da devam eden kamp çalışmalarına katılmıştı. Kampa katılmayan tek isim ise Avrupa Şampiyonası'nda Romanya Milli Takımı ile mücadele eden Denis Draguş olmuştu. Rumen oyuncunun da kampa geliş tarihi kesin olarak belli oldu.

REKABET KATACAK

Yapılan planlama doğrultusunda Denis Draguş, 12 Temmuz tarihinde Trabzonspor'un Szeged kasabasındaki kampa dahil olacak. İlk hazırlık maçını kaçıracak olan Draguş ikinci hazırlık maçında ise takımla birlikte sahada yer alabilecek.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı için fiziksel anlamda bir eksikliği olmayan ve hazır halde kampa katılacak 24 yaşındaki forvetin, forma rekabetinde öne çıkmaya oldukça istekli olduğu belirtildi.

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